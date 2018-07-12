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此内容发布于2018年7月13日 上午1:20 最后更新 - 2018年7月13日 -01:20

（法新社圣地牙哥13日电） 8年前同样上演劫后余生的感人故事，智利矿工今天以过来人的身分提醒泰国少年足球队，这段故事很多人想要分一杯羹，小心不要被骗子给卖了。

泰国「野猪」少年足球队10日成功从「睡美人洞」脱困，小朋友们身上衣服都还没干，把这一段故事拍成好莱坞电影的计画就已经拟好等着。

8年前智利矿坑倒塌，造成33名矿工受困地底69天，煎熬的故事后来搬上大银幕，由影星安东尼奥班德拉斯（Antonio Banderas）主演。

尽管「33：重生奇迹」（The 33）票房收入达2500万美元，矿工们却没有分到一毛钱。

安东尼奥班德拉斯在电影中饰演塞浦维达（Mario Sepulveda）。塞浦维达本尊告诉法新社：「他们会拍成电影、电视影集、畅销小说，但希望他们可以好好做，他们都很聪明，不要被骗子牵着鼻子走。」

另一名矿工鄂苏亚（Luis Urzua）说：「最重要的是，政府与他们的家人要保护这些孩子，因为很多人都想要来分一杯羹。」

不过，烦恼如何讲出这段故事之前，鄂苏亚说，孩子们要从这段「人生重大经验」中恢复正常生活，会是一条不好走的路，「到现在8年了，我们还有很多事情很难克服」。

除了有人住进精神科医院治疗，还有很多人尝到被剥削的痛苦。律师、制作人还有其他很多人，都想从他们的故事上分到一点好处。

鄂苏亚说：「一旦从我们身上拿到素材之后，他们就消失了。」他表示，矿工们得到错误资讯，对于对方的承诺信以为真，以为大家都会变成百万富豪，以致于「永久放弃了一切版权」。

鄂苏亚说，他所拿到的金额「少于」500万披索（依照现今汇率少于8000美元，约新台币25万元），比智利企业家法卡斯（Leonardo Farkas）在他们脱困时捐给每个人的钱还少。

鄂苏亚说：「这些人毁了我们。」对于泰国少年们目前受到的层层保护，鄂苏亚觉得做得很好。

不过，塞浦维达对小朋友有信心。他说：「这些小男生身上的力量跟我们不一样。只要他们持续训练，团结在一起，他们可以应付得很好。」

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