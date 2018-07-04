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此内容发布于2018年7月4日 下午11:20 最后更新 - 2018年7月4日 -23:20

（法新墨西哥市4日电） 救难团队在泰国洞穴中寻获失踪近10天的足球队，竭力抢救受困13人。2010年智利矿灾事件中奇迹生还的矿工塞浦维达，今天寄来影片替他们打气，并说自己已在筹备前往现场。

12名少年足球队员和教练困在淹水洞穴内，营救任务让塞浦维达（Mario Sepulveda）想起智利8年前的意外。

2010年8月5日，智利阿塔卡马（Atacama）沙漠区的圣荷西金铜矿场一个连接地面与矿坑的通道塌陷，困住坑内的32名智利籍及1名玻利维亚籍矿工。

搜救人员当时花了17天钻出小孔和受困工人取得联系，2个多月后终于钻出能把人一个个拉出来的通道，矿工全数获救。

塞浦维达因在受困期间替其他人加油打气，人称「超级玛利欧」（Super Mario）。他寄了一段40秒的影音讯息给法新社，在当中说，他的心与12名男孩及教练同在，又表示自己关心至深，正试图安排前往泰国协助。

影片中，塞浦维达身穿黄背心、头戴橘色矿工帽和头灯，对「野猪」少年足球队成员们说：「要撑住！」（Mucha fuerza，也为「加油」之意）

他说自己正试图募款，亲自前往泰国协助救援行动，看看他能帮上什么忙。

塞浦维达访墨西哥市时告诉法新社：「我会看看怎样是可行的。我正打给（智利）政府人员，尝试募得一些资金。我认为，在我国矿工历经的一切后，像我们这样的国家去到现场至关重要。」

「我很乐意去。我想支持他们的家庭、给他们一个拥抱是极度重要的。鼓励的话语也很重要。」（译者：梁元龄/核稿：徐睿承）

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