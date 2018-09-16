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此内容发布于2018年9月16日 上午2:50 最后更新 - 2018年9月16日 -02:50

（法新社华盛顿15日电） 对拥有智慧喇叭（smart speaker）的消费者而言，以此获取新闻已稀松平常，虽然新科技平台可为新闻产业开辟新渠道，但也引发新闻传播遭科技巨擘把持的隐忧。

随着亚马逊的Alexa、谷歌的Google Home及苹果的Homepod等这类智慧扬声器提供新闻快讯及新闻摘要渐增，让使用者只需开口，即能选择取得更多深度报导。

俄勒冈大学（University of Oregon）新闻系教授拉德克利夫（Damian Radcliffe）表示，智慧扬声器是新闻机构「潜在的丰富市场」，这项科技创造吸引阅听人的新方式，也为新闻单位带来挑战。

奥多比分析公司（Adobe Analytics）一份调查发现，32%美国家庭使用智慧扬声器，其中大多数人每天都使用。另一份由艾迪生媒体研究机构（Edison Research）所做的报告指出，77%消费者表示，拥有智慧扬声器的重要原因是为了新闻，1/3的人会来听新闻摘要。

搜索引擎土地博客（Land blog）技术分析师兼特约编辑史特林（Greg Sterling）表示，随基础技术进步，消费者对使用语音搜索更放心，并对网飞（Netflix）或播客（Podcasts）等「随选」（on demand）服务感到自在。

已被亚马逊收购的「华盛顿邮报」（The Washington Post）提供Alexa设备相关更新，因此用户只需开口问，就能收听新闻快讯。史特林表示，许多在数位转型时流失阅听人的新闻机构将此视为转机。

由哈佛大学-麻省理工学院资助的人工智能伦理与管理项目（Ethics and Governance of Artificial Intelligence Initiative）负责人黄提姆（Tim Hwang，译音）却表示，让科技平台在传播新闻上担任要角，会引发一系列道德和法律问题。

由于对假消息的担忧日增，他还表示，设备开发商在做为报导的特定新闻来源可信度上，可能处于更困难的位置。

拉德克利夫表示，谷歌、亚马逊及苹果等科技公司，「已成新闻的数位守门人一段时日了」，而这样的角色份量将随智慧扬声器科技进展而增加。他表示，这些公司需对自己如何筛选新闻及消息来源做到更加公开透明。

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