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此内容发布于2018年6月1日 上午3:05 最后更新 - 2018年6月1日 -03:05

（法新社利马31日电） 秘鲁队长葛瑞罗因药检呈阳性反应，遭禁赛14个月。外界本来认为葛瑞罗无缘参加本届世界杯足球赛，不过他向瑞士联邦法院申诉成功，禁赛令获暂时解除，葛瑞罗终可代表国家出征。

瑞士联邦法院（Swiss Federal Tribunal）做出判决后，远在千里之外的秘鲁首都利马一片欢欣鼓舞，34 岁的前锋葛瑞罗（Paolo Guerrero）也对此表达感激。

秘鲁总统维兹卡拉（Martin Vizcarra）向葛瑞罗致贺电前说道：「秘鲁上下团结一致，如今取得胜利。」

葛瑞罗在他的脸书页面上表示：「这是个公平判决，至少某程度上是，感谢瑞士法院。」

他也对上帝、家人及粉丝「满溢的热情」表示感谢。

葛瑞罗说他现在将重返秘鲁队，「我将与队友并肩作战，并付出最大心血，为我的国家带来更多的喜悦。」

位于洛桑（Lausanne）的体育仲裁法院（CAS）日前宣布，葛瑞罗药检时呈现古柯硷阳性反应，将被禁赛14个月。

为能迎战世界杯，葛瑞罗赴瑞士进行最后一搏。瑞士联邦法院针对他的申诉进行裁量后，同意暂时解除禁赛令，使他能够参加本届世界杯。

瑞士联邦法院在声明中指出：「葛瑞罗将可参加下一届的世界杯。」

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