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此内容发布于2018年7月8日 上午5:50 最后更新 - 2018年7月8日 -05:50

（法新社尼加拉瓜马纳瓜7日电） 尼加拉瓜4月18日爆发抗议浪潮至今，已造成220多人死亡。但尼国总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）今天仍不愿妥协，拒绝反对派抗议人士的提前大选要求。

奥蒂嘉在集会上对支持者说：「规则是由人民以共和国宪法明定的。你不能因为一群图谋政变者突发奇想，就要求一夕间改变。」

具影响力的天主教主教正试图斡旋政府与反对派对话，以终结重创尼国的抗议活动及政府镇压行动。

天主教教会曾提议将2021年的大选提前至明年3月，72岁的奥蒂嘉之前对此保持沉默。

调解委员会5日表示，他们将于9日上午10时召开新一轮会谈。

奥蒂嘉曾是左翼游击队领袖，1979年人民起义成功推翻苏慕萨（Anastasio Somoza）的独裁统治，他趁势而起于1979到1990年长期掌权，2006年11月再度赢得大选，并两度连任，如今民众却上街抗议，要求他下台。

维权人士指控他和第一夫人、副总统穆利优（Rosario Murillo）联手建立独裁政权，任人唯亲，以残暴手段镇压异己。

奥蒂嘉说：「我们将看看人民是否会将票投给这些图谋政变者，过去几周他们发动这么多暴力事件。」

他强调：「时候到了就会举行选举。万事皆有时序。」

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