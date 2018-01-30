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此内容发布于2018年1月30日 上午5:50 最后更新 - 2018年1月30日 -05:50

（法新社瓜地马拉市29日电） 瓜地马拉官员今天表示，政府计划要求国会议员将国内活跃的犯罪帮派列为「恐怖组织」，并呼吁美国将他们列入洗钱的黑名单。

瓜地马拉内政部长戴更哈特（Enrique Degenhart）在记者会上说：「我们想要求国会的执行委员会修改刑法，将救世鳟鱼帮（Mara Salvatrucha）和18街黑帮（Barrio 18）列为恐怖组织。」

帮派暴力长期扰乱瓜地马拉，总统莫拉莱斯（Jimmy Morales）2016年掌权以来，情况几无改变。

根据瓜地马拉国家法医研究所（National Forensic Institute），这个人口1700万的国家，去年一共发生5384起谋杀案，谋杀率与前一年相比实际上并未改变。

瓜地马拉政府认为，国内半数杀人事件与救世鳟鱼帮和18街黑帮的贩毒、勒索脱不了关系。

在所谓中美洲北三角（Northern Triangle）的其他两国宏都拉斯和萨尔瓦多，同样也为毒品和帮派暴力所苦，不过两国同一时期的谋杀统计数字都有显着下降。（译者：叶俐纬/核稿：徐崇哲）

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