此内容发布于2019年7月7日 上午5:35

（法新社纽约6日电） 积极参与政治和社会议题的俄罗斯庞克乐团暴动小猫（Pussy Riot）11日将在美国阿拉巴马州演出，以抗议当地5月通过的堕胎禁令，并为女权团体募款。音乐会门票已售罄。

根据报导，演出收入将交由非营利组织「计划生育」（Planned Parenthood）和黄?基金会（Yellowhammer Fund）运用，包括协助欲堕胎女性使用阿拉巴马州3个堕胎诊所的服务。

美南这个州5月通过「阿拉巴马州人类生命保护法」（Alabama Human Life Protection Act），几乎完全禁止人工流产手术，就算因强暴乱伦怀孕都得生，唯一例外是当妊娠危及孕妇性命。根据法条内容，提供堕胎服务的医生将面临最长达99年的有期徒刑。

新法预计11月上路，但实施之前很可能被州层级法院挡下。

暴动小猫创团成员托洛科尼可娃（Nadezhda Tolokonnikova）告诉法新社：「时至2019年还在讨论女人是否可以堕胎，我认为这太荒谬。」

她还说：「我们想到阿拉巴马支持那些现在处境艰难且脆弱的女性。许多美国人认为俄罗斯是父权社会，这在许多方面来说没错，但就堕胎权而言，那里没有这样的问题。」

苏联在1920年成为世界第一个将堕胎合法化的国家，但在史达林统治期间的1936年遭禁，禁令一直持续至1955年，也就是史达林逝世后两年才解除。

当代俄罗斯对反堕胎运动也不陌生，国内反堕胎人士往往拿国家人口萎缩当禁止堕胎的理由。不过，托洛科尼可娃认为，在俄国反堕胎的不过是一群「疯癫、狂热的怪胎」。

29岁的托洛科尼可娃11年前成了小妈妈。根据她的说法，这个人生经验让她对自己的女性主义信仰更坚定。

她说：「生下女儿绝对让我更笃定，我必须试着让我的国家和这个世界变得更好。我目前依然和父权幽灵的律法奋战不懈。」（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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