此内容发布于2019年7月9日 上午7:20

（法新社华盛顿9日电） 暴雨8日侵袭美国华盛顿特区（Washington D.C.）和周遭区域，许多社区淹水，造成供电和交通网络大乱。

由于暴雨倾泻而下，导致路面淹水、迫使许多主要交通要道关闭，美国国家气象局（National Weather Service）因而发布暴洪警报（Flash Flood Warning）。

数座机场和铁路线也受暴雨影响，造成航班和列车延误。美国国家气象局发推文表示，华府雷根机场1小时内累积降雨量约83毫米。

当地电视台播出和上传到社群网站的惊人画面显示，像是华盛顿纪念碑（Washington Monument）等主要地标附近道路淹成一片汪洋，汽车泡在水里；由于水位攀升，部分驾驶只能爬到车顶等待救援。

美一段影片显示，雨水不断从华府一个地铁站屋顶漏洞倾泻而下。

收藏美国历史上部分最重要文件的国家档案局（National Archives）主要电力系统淹水，切断供电，附近街道也淹成一片。

国家档案局发声明表示：「这栋建筑物有设置防洪墙且发挥作用。」

「独立宣言（Declaration of Independence）、宪法、权利法案（Bill of Rights）以及存放在建筑物内的所有具永久价值纪录相当安全，没有任何危险。」

白宫也无法幸免，数名特派记者拍摄的影片显示，其中一间地下室已成了水坑。

紧急救难单位表示，接获数十起市民求救通报。尽管暴雨造成广泛区域淹水，目前未接获死亡通报。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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