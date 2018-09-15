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此内容发布于2018年9月15日 下午11:35 最后更新 - 2018年9月15日 -23:35

（法新社北卡罗来纳州威尔森15日电） 热带风暴佛罗伦斯在北卡罗来纳和南卡罗来纳州降下惊人雨量，今天继续往内陆移动，除已酿至少8死外，重创许多社区的洪水水位仍在升高。

大多数的死亡事件都发生在北卡罗来纳州，当局已证实有8人罹难。

北卡杜普林郡警长办公室（Duplin County Sheriff's Office）表示，8名死者中，有3人是因「洪水泛滥及路面速度极快的水流」丧生。

第一批罹难者里包括一名母亲和她的婴儿，当时她们的住屋被倒下的树干砸中；美国媒体称死亡人数已达11人。

佛罗伦斯（Hurricane Florence）昨天登陆时仍是一级飓风，目前虽已减弱为热带风暴，但仍持续肆虐东岸，一路将树木拦腰吹断及吹落电线，导致2万人被迫前往避难所。

部分居民今天试图返回住所，他们备妥电锯后开车穿越淹水的高速公路，一路清除路面上的松树残干。

北卡罗来纳州州长古柏（Roy Cooper）警告路况将越来越危险，呼吁居民勿开迳自开车上路。

他说：「现在州内所有道路都面临洪水风险。」

「随着河流水位不断上升，雨水不断降下，洪水将淹至他处。越来越多的内陆郡正发出强制疏散令，要求民众尽速前往安全地点。」

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