暴风女告川普诽谤不成 遭罚近900万台币

此内容发布于2018年12月11日 下午11:20

（法新社洛杉矶11日电） 美国洛杉矶联邦法官驳回成人片女星「暴风女丹尼尔斯」针对总统川普所提的诽谤诉讼，并下令她支付川普近30万美元（约新台币900万元）的律师费用及相关罚款。

丹尼尔斯（Stormy Daniels）本名柯立福（Stephanie Clifford），她声称2006年曾与川普有过一段亲密关系，2011年有男子在一处停车场试图接近她、威胁她，因为当时她同意接受访问，谈论与川普的往事。

丹尼尔斯今年公布那名男子的画像后，川普推文说：「一张相隔多年的画像，画一个不存在的人，根本是诈骗行为。把假新闻媒体当作傻瓜（而媒体也心知肚明）。」

丹尼尔斯认为川普在推文中把她讲得跟骗子一样，便针对川普提诽谤诉讼。

洛杉矶地区法院法官奥蒂罗（S. James Otero）裁定川普只是推文内容「夸张」，因此受第一修正案保障。奥蒂罗也裁定，丹尼尔斯须向川普支付29万3000美元的律师费用，及相关罚款1000美元。

川普的律师哈德尔（Charles Harder）先前斥责丹尼尔斯向川普提诽谤诉讼，如今他大赞裁决结果，称「总统在此案全面获胜，暴风女丹尼尔斯兵败如山倒」。

丹尼尔斯的委任律师艾维纳提（Michael Avenatti ）则推文表示，丹尼尔斯将提出上诉，最后搞不好一毛都不必付。

丹尼尔斯还对川普提起另一场诉讼，质疑川普律师要她签署的封口协议的效力，联邦法官未驳回此案。

艾维纳提也推文说：「如果暴风女（丹尼尔斯）要就诽谤诉讼向川普支付30万美元（上诉后一定逆转），而川普须就封口协议案支付暴风女150万美元（暴风女将拿到120万美元），这样怎么会是川普获胜呢？」

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