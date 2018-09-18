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此内容发布于2018年9月18日 下午10:50 最后更新 - 2018年9月18日 -22:50

（法新社华盛顿18日电） 声称曾与美国总统川普有过一夜情的艳星「暴风女丹尼尔斯」即将出书，内容引外界好奇。丹尼尔斯的委任律师艾维纳提对此则推文表示，丹尼尔斯和川普的性事并非这本书「最重要的一点」。

「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）将于10月2日出版新书「和盘托出」（Full Disclosure，暂译）。

艾维纳提（Michael Avenatti）说：「而是她作为现代女性，对自己的角色及生活的描述，不畏向掌权者说出真相。」

丹尼尔斯声称2006年在塔霍湖（Lake Tahoe）举行的名人高球锦标赛期间与川普发生性关系，而约莫在那段时间，川普妻子梅兰妮亚．川普（Melania Trump）生下两人的儿子拜伦．川普（Barron Trump）。

川普否认曾与丹尼尔斯有过一夜情，不过他的私人律师柯恩（Michael Cohen）已针对触犯竞选财务法认罪，坦承在2016年11月总统大选前夕，付丹尼尔斯13万美元（约新台币403万元）的「封口费」。

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