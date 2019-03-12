此内容发布于2019年3月13日 上午12:50

（法新社华盛顿12日电） 美国成人片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）今天表示，已撤换委任律师艾维纳提（Michael Avenatti）。丹尼尔斯向法院兴讼，主张与美国总统川普的保密协议无效。

本名柯立福（Stephanie Clifford）的丹尼尔斯推文说：「我已聘请布鲁斯特（Clark Brewster）担任私人律师，请他和他的事务所检视我所涉及的所有法律事务。」

「布鲁斯特检视完成并和我进一步讨论之后，我预期…布鲁斯特会担任我所有法律争讼的主顾问。」

艾维纳提则在同时间贴出声明指出，2月19日已「因多种理由」和丹尼尔斯分道扬镳，「基于律师-委托人特权（attorney-client privilege），我们不能公开透露这些原因」。

「我们不是轻率而为，而是经过漫长讨论与深思熟虑，并和其他专业人士讨论后，才做出这个决定。」

「我祝福暴风女。」

艾维纳提表示，通知丹尼尔斯结束委任的是他的律师事务所。

丹尼尔斯宣称2006年和川普春风一度，时间就在川普夫人梅兰妮亚（Melania）产下儿子没多久。

川普前律师柯恩（Michael Cohen）上月在公开作证中告诉议员，2016年总统大选选前曾拿了13万美元封口费给丹尼尔斯，要她不得透露与川普有一夜情。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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