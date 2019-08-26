（法新社海洋维京号25日电） 美国护士傅罗利（Mary Jo Frawley）投入救援工作20年，曾在2004年苏丹达佛战争高峰期照料伤者，没想到15年后竟在地中海移民援救船上，与曾经照料的伤患重逢。

由慈善团体无国界医生组织（MSF）及地中海救援组织（SOS Mediterranee）营运的海洋维京号（Ocean Viking），本月9日至12日在利比亚外海援救了4艘移民船只的356名移民。

这300多人中，无国界医生组织护士傅罗利认出22岁的阿布杜拉曼（Abdurahman），阿布杜拉曼的父亲15 年前曾从令人闻风丧胆民兵组织金戈威德（Janjawid）手中，救了她一命。

傅罗利回忆道，自己曾在一个荒无人烟、名叫穆加赫瑞亚（Mujaheria）的地方，与10到12人组成手术小组。「有天社区居民通知我有危险，必须赶紧离开。通风报信的人正是（阿布杜拉曼的）父亲，他说政府想赶我们走。」

傅罗利说：「要丢下这个社区、丢下替这么多人服务的医院，着实不容易。」她说：「我们非走不可…他们捎来的口信确实救了我一命。我们一走，我就希望能有机会再回去服务你们。你家人为我做的一切，让我有责任为你们这么做，我很感激。」

当时7岁的阿布杜拉曼说，父亲向傅罗利示警后不久，金戈威德就在清晨突袭村庄。他目睹父亲被杀，所幸他最后与母亲一起设法逃出生天。

15多年以前，达佛（Darfur）地区爆发死亡冲突，非洲族裔因不满遭边缘化，揭竿起义对抗喀土木当局。喀土木当局则是武装阿拉伯游牧民族平息这场抗争，引发大屠杀。联合国估计，至少30万人在冲突中丧命。

无独有偶的，傅罗利也在地中海救援船中，与她15 年前救治过的男孩欧玛（Omar）重逢。

傅罗利说：「我记得他，是他母亲把他带进来的。他的右腿在攻击中受伤，需要医疗照护。每个人都得逃到山上，那是困难的时期。」

当时才两岁的欧玛虽不记得那次相遇，但说：「我的母亲有告诉我。」他的小腿肚现在还留有那时因炸弹攻击造成的伤疤。

但欧玛跟阿布杜拉曼的恶梦还没结束，身处在海洋维京号的两人抵达欧洲展开新生活的心愿不断面临挑战，这艘救援船目前卡在义大利南方的拉姆培杜萨岛（Lampedusa）和马尔他间，因为两国都拒绝让船登陆，让船上移民仍在殷切等待找到避风港。

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