曾帮川普付封口费 美检要求对前私人律师处重刑

此内容发布于2018年12月7日 下午10:35

（法新社纽约7日电） 美国检方今天要求纽约法院，对曾帮总统川普支付成人片女星封口费的前私人律师柯恩（Michael Cohen），判处入狱「重刑」，并拒他因与执法部门合作而从宽量刑的请求。

但检方提交法院两份量刑备忘录之一，却可能为川普带来新的麻烦，表示柯恩为调查「通俄门」的特别检察官穆勒（Robert Mueller）就2016年川普竞选阵营涉嫌与莫斯科勾结带来「有用」讯息。

纽约检察官胡萨米（Robert Khuzami）向法院提交量刑文件时表示：「具律师及商人身分的柯恩，过去数年间犯下4项不同的联邦罪行，他受个人贪念驱使犯案，并一再运用他的权力和影响力以达欺骗目的。」

胡萨米正式向法院提出要求，判处川普集团（Trump Organization）高层兼川普调解安排者的柯恩51至63个月有期徒刑。

但他补充说，考量柯恩有限的合作，他赞成将刑期「温和」调整缩减，建议4年徒刑。

历经一年调查后，柯恩8月21日承认他代表川普向成人片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）等人支付封口费，违反竞选财务法，以及逃税及财务诈欺等指控。

他接着在11月29日对另一项指控认罪，坦承在穆勒带领的通俄门调查相关情事上，对国会做出不实陈述。

柯恩上周要求纽约法院从轻量刑，特别是不要判处入监服刑，在一份备忘录中，他表达懊悔，表示他已大幅配合调查。

但胡萨米办公室不接受，说他的合作有限，并没有对他面临的具体指控提供其他更多资讯。

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