此内容发布于2019年7月16日 上午5:50

（法新社马尼拉16日电） 菲律宾总统杜特蒂签署反性骚扰法律，对此社运人士抨击，指责他是「仇女统帅」，恐让这项法律的施行充满挑战。杜特蒂曾把性侵当笑话，引发各界哗然。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）本身被指控曾在过去许多场合性骚扰。根据昨天发布的文件，杜特蒂于今年4月签署一项法律，禁止吹口哨和发表性别歧视言论等行为。

菲律宾妇女组织「嘉布瑞拉」（Gabriela）在推文说，74岁的杜特蒂「经常发表大男人法西斯言论，是最厚颜无耻违反此法律宗旨的人。」

「从这个脉络来看，落实此法律肯定会面临挑战。」

菲律宾社运人士艾斯皮纳-瓦罗纳（Inday Espina-Varona）称杜特蒂为「仇女统帅」，并表示虽然「早该制定法律，但杜特蒂签署它仅证明一个事实：他相信自己凌驾于法律之上。」

反性骚扰法律将对在街头、学校和办公室性骚扰行为科处罚金，某些案例中，甚至会判刑入狱。性骚扰行为包括口哨、吃豆腐、发表仇女言论，以及擅自对他人外表品头论足或做出不雅姿势。

杜特蒂过去对待女性的方式常引起争议，例如2016年在一场全国电视转播的记者会上，对一名女记者吹口哨，更在去年访问南韩时，公然在讲台上嘴对嘴亲吻一名女菲侨，遭外界指控滥用权力。

此外，杜特蒂于2016年4月菲国总统大选竞选期间，拿1989年澳洲女传教士遭性侵杀害事件开玩笑说，他想要性侵那名女传教士，引发众怒。（译者：李宛谕/核稿：刘学源）

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