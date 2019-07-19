此内容发布于2019年7月20日 上午12:35

（法新社布达佩斯19日电） 匈牙利国家科学院（MTA）表示，国内共产政权异议分子、哲学家及总理奥班（Viktor Orban）着名批评者海勒（Agnes Heller）今天离世，享耆寿90岁。

匈牙利国家科学院在声明中表示，国家科学院成员及纽约新社会研究学院（NSSR）教授海勒「7月19日逝世，享耆寿90岁」。

根据匈牙利新闻网站444.hu，海勒到匈牙利西南部的巴拉顿湖（Lake Balaton）游泳后没有返家。

身为犹太人的海勒1929年出生于布达佩斯，父亲命丧奥斯威辛（Auschwitz）集中营。她后来在匈牙利最重要的20世纪思想家、马克斯主义哲学家卢卡斯（Georg Lukas）门下求学。

在反苏联统治的1956年起义遭血腥镇压后，海勒是随后成立的「布达佩斯学校」（Budapest School）重要成员。

被标志为异议分子的海勒不断遭1970年代的共产政权骚扰，后来选择离开匈牙利至澳洲教书，后来也前往美国的新社会研究学院授课。

海勒2000年代返国后，成为奥班反对派的知识分子代表，当局也对她展开抹黑。海勒经常向世界媒体谈论她对匈牙利民主自由开倒车的担忧。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在5月欧洲议会选举后，曾邀请包含她在内的许多国外学者到艾里赛宫，表彰他们反对民族主义兴起的立场。

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