下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年5月31日 上午4:35 最后更新 - 2018年5月31日 -04:35

（法新杜拜31日电） 阿拉伯联合大公国亲政府媒体今天报导，曾获奖肯定的人权斗士曼索尔，因侮辱「阿联地位、威望及其象徵」而被法院判处10年徒刑。他出狱后，还须接受当局监视3年。

新闻网站The National及海湾新闻报（Gulf News）今天报导，曼索尔（Ahmed Mansoor）也被阿布达比法院判处100万迪拉姆（dirham）（约新台币822万1400 元）的罚款。

The National指出，48岁的曼索尔因在社群网站上散布不实资讯，企图破坏阿联与邻国的关系而被定罪。

阿联不允许外国记者参加这类审判，掌权的家族也难容反对势力。

曼索尔育有4名子女，他致力争取阿联赋与人民更大的政治及公民权利，而于2015年获颁马丁恩纳斯人权捍卫者奖（Martin Ennals Award for Human Rights Defenders）。

曼索尔是倡议组织「阿联5君子」（UAE Five）的成员之一，这5人2011年4月被捕，同年稍后虽获总统特赦，但曼索尔却被没收护照，限制出境。

曼索尔2017年3月遭控违反网路犯罪法被捕，引发人权观察（Human Rights Watch）及国际特赦组织（Amnesty International）谴责。

Neuer Inhalt Horizontal Line