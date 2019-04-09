此内容发布于2019年4月9日 上午7:35

（法新社纽约8日电） 美国女星爱莉森麦克今天承认犯下敲诈勒索罪行，她招募女性加入类邪教组织，使这些受害女性沦为身躯烙印组织头目姓名字首的「性奴隶」，又强迫性奴们与头目性交。

36岁的爱莉森麦克（Allison Mack）去年因诱使妇女加入类邪教组织Nxivm而以性贩运罪名被捕。Nxivm位于纽约州北部的阿尔巴尼郡（Albany），号称是调教高层人员的组织，却迫使参加女性与现年58岁头目拉尼尔（Keith Raniere）交合。

根据一份针对Nxivm成员的联邦起诉书，爱莉森麦克是6个被告之一。这位女星最为人所熟知的代表作是超级英雄电视影集「超人首部曲」（Smallville），她饰演主角超人克拉克肯特（Clark Kent）的友人。

爱莉森麦克当庭坦承敲诈勒索及共谋敲诈勒索等罪名，法官将在9月11日宣判，她可能得蹲苦牢达40年。

这个类邪教组织Nxivm规定，加入妇女必须提供不雅照片与其他的私密物件，才能获接受成为「性奴」，若有人想离开，Nxivm扬言把不雅照片和私密物件公诸于世。

这些性奴的身躯得烙印拉尼尔姓氏的字首，烙印当下由组织成员按住性奴的身体并录影存证。

这桩刑案另一被告布朗夫曼（Clare Bronfman）也颇有来头，她是加拿大酒业帝国西格兰集团（Seagram）的女继承人。据信她和姊妹曾资助Nxivm超过一亿美元。

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