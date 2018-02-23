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此内容发布于2018年2月23日 上午1:05 最后更新 - 2018年2月23日 -01:05

（法新社迈阿密22日电） 国际研究人员今天说，全球已知最古老的洞穴艺术，是史前人类尼安德塔人于现代人抵达欧洲前2万多年所创作，显示这种已经绝种的古代人种具有象徵性思维，就和你我一样。

这项发表于「科学」（Science）期刊的研究是根据一项新技术，这项新技术揭露西班牙3处不同考古地点的古代洞穴壁画迄今最精确的年代。

研究共同执笔人、南安普敦大学（University of Southampton）考古学家斯丹迪希（Chris Standish）说：「这是令人极为雀跃的发现，意味尼安德塔人（Neanderthals）远比普罗大众所认为的还要进步。」

「我们的研究成果显示，这些画作的年代是截至目前，全球已知的最古老洞穴艺术。」

他还说，这些画作可追溯至大约6万4000年前，至少比现代人从非洲抵达欧洲的时间早了至少2万年，「肯定是出于尼安德塔人之手」。

在西班牙东北部的拉帕西耶卡（La Pasiega）、西部马特维索（Maltravieso）和南部阿达莱斯（Ardales）的洞穴壁画，可见到主要使用红色搭配黑色颜料绘制的动物族群、手印、雕刻、圆点、圆盘状和几何设计。

这些具有象徵意义的表现方式，显示尼安德塔人拥有先前被认为只有现代人类独有的智慧。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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