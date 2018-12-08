月前才表示想留任至2020年 白宫幕僚长凯利年底走人

此内容发布于2018年12月8日 下午11:05

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普今天宣布，白宫幕僚长凯利（John Kelly）将会于年底离职，讽刺的是，凯利4个月前曾表示，他预计留任至川普2020年竞选连任。

凯利原先获任命为国土安全部长，接着于去年7月31日获拔擢取代蒲博思（Reince Priebus）出任白宫幕僚长。当时白宫为因应政治诡计所苦，也因2016年总统选战期间勾结俄罗斯的传闻而乌云罩顶。

凯利出任白宫幕僚长前，川普对于蒲博思的期待视而不见，任命出身华尔街金融界的史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）出任白宫联络室主任，短短几天后蒲博思就被拔官。

凯利对绰号「揩油者」（The Mooch）的史卡拉穆奇也不甚欣赏，嘴快的史卡拉穆奇去年对「纽约客周刊」（The New Yorker）大骂蒲博思和川普前首席策士巴农（Steve Bannon）后遭撤换。

凯利清理门户之际，也睁大眼为椭圆形办公室把关，据报导，他要求直达天听的伊凡卡（Ivanka Trump）夫妇任何事情需先过他。但川普不满凯利事事要管，两人关系陷入紧张，凯利掌大局的时光也划下句点。

川普宣布任命凯利替换蒲博思时，他形容凯利是「伟大的美国人及领袖」。

凯利以美军南方司令部司令退役，这项工作让他娴熟边界安全，及加勒比海和南美洲反毒任务等议题。相关经历让他掌理庞大官僚体系国土安全部时游刃有余。

但凯利也因此成为兑现川普竞选支票的关键人物，如推动在美国及墨西哥的边界筑墙、驱逐无证移民及对潜在极端分子紧缩签证审查等。

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