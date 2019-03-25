（法新社沙那24日综合外电报导）身穿蓝色条纹衫，哈玛迪（Ahmed al-Hamadi）打着赤脚，从学校走到叶门首都沙那（Sanaa）一处墓园。他要讨点活儿来做，让家人有口饭吃。

墓园里荒烟蔓草，13岁的哈玛迪还得拨开长草，才能清出眼前的路。小小肩膀拖来的几加仑水够他喷洒植物了，还有剩的，他就拿来洗去墓碑上厚厚的俗世尘土，好向墓主的家人收取微薄酬劳。

哈玛迪告诉法新社：「我们通常会来这里等送葬队伍，找点活儿做。如果没人死，我们就在这儿玩。」

哈玛迪是叶门数以百万计为生活所苦，连学都上得有点勉强的小孩之一。经年战乱、贫穷和疾病肆虐，让这个阿拉伯世界最穷国家无力招架。

2015年3月26日，沙乌地阿拉伯为首联军替叶门总统哈迪（Abedrabbo Mansour Hadi）助阵，要将叛军「青年运动」（Huthi）逐出叶门。叶门内战变得更无法收拾，也引爆联合国口中全球最严重的人道危机。

「青年运动」2014年叛变后，沙那落入叛军手中，哈玛迪算幸运的，他在沙那的学校还开放就读，但爸爸失业后家里就得靠他帮忙，他只得四处找活儿做，一开始先在街头兜售，最后无计可施，只能转往墓园讨生活。

15岁的阿拉巴伊（Yasser al-Arbahi）也差不多，爸爸中风后，他暂时放下当医师的梦想，到墓园找活儿做，帮忙家计。

他的日子千篇一律：起床，上课到中午，午餐后转往墓园。

「如果有墓碑要洗，我会把它冲得干干净净。每个周五我都要确定水够不够，这样才能卖给来扫墓的人家。」

根据国际劳工组织（International Labour Organization），叶门儿童劳动比例和人数都是阿拉伯世界之最。战乱中受害最深的往往是孩童，女孩会被迫结婚，男孩则会被招揽为战士。

联合国儿童基金会（UNICEF）2018年表示，叶门堪称「孩童的活地狱」，高达8成未成年人需要援助。儿童基金会估算，叶门内战进入第5年之际，大约有200万孩童失学。

世界银行（World Bank）则指出，2015年战事升高之后，原已脆弱的叶门经济萎缩5成以上，许多家庭别无选择，只能让小孩成为经济来源，尽管他们的酬劳少得可怜，有时一个月才能赚到相当于几美元。

3年前还是军人的穆罕默德（Atiqa Mohammed）现在经营小杂货店，但物资缺乏，她货架空无一物的时候，多过有东西卖的时候。

3月一个下午，她赶走来店里的孩子们，因为这里没有面包，也没有牛奶可卖。

「战争吞噬一切，我要得不多，只要有面包和茶就够了，只要是正正当当的行业就好了。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line