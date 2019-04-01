此内容发布于2019年4月2日 上午12:05

（法新社巴基斯坦拉合尔2日电） 巴基斯坦16岁女佣乌兹玛・毕比（Uzma Bibi）被发现陈尸运河，遗体有被打过痕迹，她的有钱雇主被控谋杀。这起命案再度凸显家务工在巴基斯坦面临的危险，尤其是童工。

警方表示，乌兹玛头部被厨具重击后丧生。她在拉合尔市（Lahore）为雇主一家人工作了8个月，今年元月遇害。

雇主和另外两名女子仍在羁押中，警方至今还在调查这起命案和虐待指控，进度缓慢。乌兹玛的父亲等得快抓狂。他告诉法新社：「我不会放弃，我宁愿死也不会放过他们。我要看着他们为自己的所作所为付出代价。」

乌兹玛每个月只赚4000巴基斯坦卢比（约新台币870元）。

根据国际劳工组织（ILO），巴基斯坦850万名家务工替较有钱的家庭工作，其中包括许多孩童。

全国第一个、也是唯一聚焦家务工权益的组织「家务工联盟」（Domestic Workers' Union）秘书长沙赫扎德（Arooma Shahzad）解释说：「家长经常认为孩子要帮忙全家摆脱贫困。」

然而家务工经常面临剥削、暴力和性侵害。巴基斯坦的父权文化和严格社会阶级结构，时常阻止他们发声。

孩童尤其弱势，像乌兹玛这样的未成年人受虐案例愈来愈多。

2016年巴基斯坦一名法官和妻子因为凌虐10岁小女佣而入狱。2017年也有一名电视台名主持人被控强行拘留她的青少女帮佣。

理论上在巴基斯坦雇用15岁以下者不合法，但雇用童工的情况还是很普遍。

热门电视节目披露的乌兹玛命案细节骇人听闻，主持人卡林姆（Mukarram Kaleem）高分贝疾呼打击不公不义。

乌兹玛悲剧事件在社群媒体上引发众怒，许多网友使用主题标签「#为乌兹玛讨公道」（#JusticeforUzma ），巴基斯坦也掀起关于家务工权益和童工议题的辩论。

卡林姆认为，全国必须重新检视家务工的待遇，刻不容缓。他说：「大家开始意识到这件事情并且讨论。民众意识提高，知道不该这样对待帮佣，必须改变他们的方式。」

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