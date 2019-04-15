此内容发布于2019年4月15日 上午4:50

（法新社华盛顿15日电） 美国政府拒绝接受服装品牌Fuct申请注册商标，因为名称与不雅词汇过于接近，最高法院今天将审理此案，两造应会激烈交锋。

这起案件的争点在于美国商标法一项条款是否违反宪法明订保障言论自由的根本原则。这项条款规定，政府得以因商标带有「不道德」或「令人反感的」的文字而拒绝申请注册。

爱好挑衅的艺术家和设计师布鲁内提（Erik Brunetti）在1990年创立这个街头服饰品牌。Fuct与「拉扯」（plucked）发音押韵。

布鲁内提利用这个品牌自由地售出带有反宗教、反政府标语和图样的服饰，也经常模仿揶揄流行文化。

他在2011年向美国专利商标局（USPTO）提出申请，欲将Fuct注册为商标，但被当局以商标中含有不雅字词为由拒绝。这项争议条款可追溯至1905年。

布鲁内提认为政府拒绝让他的商标注册，导致他的权利受损，决定告上法院。

2017年12月联邦上诉法院做出有利于布鲁内提的判决，理由是政府援引这项法律违反保障言论自由的美国宪法第一修正案。

川普政府向最高法院再提上诉。

行政部门主张，遭质疑的条款「并未限制当事人透过商标或其他方式表达意思的自由，而只是拒绝他取得与联邦商标注册有关的好处」。

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