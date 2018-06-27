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此内容发布于2018年6月27日 上午8:05 最后更新 - 2018年6月27日 -08:05

（法新社新加坡27日电） 新加坡卫生部表示，未来可能开始遣返未接种必要疫苗的外国游客，以保护这个严格控管国家免受传染病侵害。

拥有560万人口的新加坡是游客喜爱的旅游胜地，2017年吸引1740万人造访。但新加坡国土面积小，以及其开放性，有时使得这个国家易受伤害，2003年爆发的严重急性呼吸道症候群（SARS）重创新加坡。

目前，到访新加坡的游客只须接种黄热病（yellow fever）疫苗，和国际规定一致。

新加坡当局未来根据当时的卫生状况，可能要求游客接种更多的疾病疫苗。

目前，未接种疫苗的游客可以进入新加坡，但条件是他们必须接种疫苗，以及他们可能遭到隔离或监视。

然而，卫生部昨天公布的修正草案，将使得当局有权力遣返未接种疫苗的非公民。

卫生部表示，此举是要保护国家免受传染病侵害，例如禽流感、伊波拉病毒（ebola）和中东呼吸症候群冠状病毒感染症等。

卫生部指出：「作为一个重要的全球贸易和旅游中心，我们必须对公共卫生的威胁保持警觉…保护社区免受新型和新兴传染病影响。」

新加坡2003年爆发SARS疫情，造成33人丧生，对当地经济造成重大损失，造访新加坡的国际游客数量也受到冲击。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

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