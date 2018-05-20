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此内容发布于2018年5月20日 上午7:20 最后更新 - 2018年5月20日 -07:20

（法新社伦敦20日电） 英国哈利王子与美国女星梅根马克尔（Meghan Markle）昨天盛大完婚，但这对爱侣并未直奔蜜月地点，而是回到伦敦继续履行王室职务。

新任的萨塞克斯公爵（Duke of Sussex）和萨塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）在温莎度过一夜后，将于今天下午回到伦敦肯辛顿宫（Kensington Palace）的家中，并于22日出席查尔斯王储（Prince Charles）在白金汉宫（Buckingham Palace）的慈善花园派对。

这对爱侣完成终身大事后，便在温莎城堡举行盛大派对。这场世纪婚礼不但吸引了10万人在街道两旁争睹新人风采，全球也有数以亿计的民众观看转播。

婚礼结束后，哈利开着一辆经典的捷豹（Jaguar）跑车，载着新娘梅根前往晚宴招待会场。

梅根当时已换下纪梵希（Givenchy）白纱，改穿史黛拉．麦卡尼（Stella McCartney）的绕颈式露背礼服，哈利也换下军装，改以西装搭配黑领结现身。

此外，梅根还佩戴了哈利王子已故母亲黛安娜王妃（Princess Diana）的大型海蓝宝戒指。

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