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此内容发布于2018年7月10日 上午3:20 最后更新 - 2018年7月10日 -03:20

（法新社首尔10日电） 北韩国营媒体今天暗示，国家领导人金正恩可能因忙于巡视马铃薯农场，没空接见来访的美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）。

北韩国营电视台新闻和报纸头版通常会以金正恩的动态报导作为头条新闻，不过包括蓬佩奥来访期间的过去7天内，北韩所有媒体报导均未提及金正恩，引发北韩观察家揣测他的行踪。

谜底今天揭晓。北韩中央通信社（KCNA）以不少于4篇的篇幅，报导金正恩前往毗邻中国边界的三池渊郡（Samjiyon County）视察；其中大部分报导的钜细靡遗程度，远超越这家国营通讯社通常对金正恩「现地指导」行程的报导内容。

中央通信社今天报导，金正恩视察马铃薯农场时，不但指示工作人员栽种高产量品种，还要「引进各种美味的品种，确保生产优质的马铃薯加工制品，进而提高马铃薯生产品质」。

金正恩表示，这是「一处革命圣地」，当局希望将这里建设成为「全国模范和共产主义乐园」。

中央通信社并未透露金正恩何时进行这趟视察之旅。不过金正恩的左右手、北韩劳动党中央委员会副委员长兼统一战线部长金英哲上周曾对来访的南韩官员表示，金正恩到一处「地方行政区」视察。

蓬佩奥6到7日访问平壤，试图充实金正恩和美国总统川普上月在历史性高峰会中达成的非核化协议内容。

白宫先前表示，蓬佩奥会和金正恩见面。结果两人并未碰头，蓬佩奥只见到金英哲。

蓬佩奥坚称，美国和北韩的非核化谈判获致进展。不过他一离开平壤，北韩外交部就斥责蓬佩奥做出「片面且如流氓般」要求，且美方并未提出建设性措施。（译者：陈宜君/核稿：刘学源）

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