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此内容发布于2018年9月18日 上午6:35 最后更新 - 2018年9月18日 -06:35

（法新社北京18日电） 川普计划对中国输美的约半数产品加徵关税，北京发现自己无法对同等总值的美国产品进行报复，因为中国自美进口额远低于对美出口额。

川普17日表示，自24日起对总值2000亿美元的中国输美商品课徵10%关税。在此之前，美国今夏即已对500 亿美元中国产品加徵关税。

美国去年共自中国进口总值约5000亿美元的商品。

中国目前共对总值500亿美元的美国商品课徵报复性关税，并扬言对另一批600亿美元产品进行报复。不过北京手中还未课税的美国商品越剩越少─中国去年自美进口商品总额约仅1300亿美元。

北京已警告，会采取「数量型和质量型」相结合的综合措施，进行强有力的反制。这暗示中国手中握有关税以外的报复武器。

以下是国际媒体列出中国可以采取的非关税报复选项：

●刁难美商

中国当局可能会无所不用其极，为难境内的美资企业。

中国是全球第二大航空市场，美国航太巨擘波音公司（Boeing Co.）的1/4飞机都是在中国售出。中国官媒「环球时报」曾警告，北京可能「调整（飞机的）销量」。

北京可能比较不倾向伤害对中国忠诚的美国企业，例如中国国营企业持有重大比率股份的麦当劳（McDonald's）、通用汽车（General Motors）或福特汽车（Ford Motor）等。

●杯葛美国

中国国营媒体至今仍相当克制，未像先前北京和日本、南韩爆发外交龃龉时那样，鼓动反美情绪。

不过中国社会科学院美国研究所所长吴白乙警告：「一般中国百姓都积极关注国际议题。」

吴白乙无法确定中国舆论的冷静能维持多久。他说：「若13亿中国人的心被美国人伤害，恐怕非常难以修补。」

●中断交流

吴白乙还指出：「中国家长一直乐于送孩子到美国深造，但若美国继续这样，我们可以把孩子送往英国、德国，甚至巴西或印度。」

目前中国每年约有35万人前往美国留学，是部分美国大专院校的重要财源。

每年也有数以十万计的中国人前往美国观光，在比佛利山（Beverly Hills）名店街罗迪欧大道（Rodeo Drive）或赌城拉斯维加斯（Las Vegas）狂洒钱。

●官僚主义

由于中国的反垄断监管机关迟不批准，美国半导体巨擘高通（Qualcomm）今夏取消购并荷兰竞争对手恩智浦半导体公司（NXP Semiconductors NV）交易案。

外界普遍认为，前述交易案是美中关系紧张下的受害者，北京藉此证明，中国的庞大市场拥有左右国际购并交易命运的力量。

中国也曾宣称，该国今年实施的金融开放，允许外资机构取得中国本地商业银行的多数股权。不过专家表示，若美中紧张关系持续升高，美国金融放款机构可能会被中国排除在审批和许可范围之外。

中国美国商会（American Chamber of Commerce in China）主席蔡瑞德（William Zarit）指出，白宫认为，华府对2000亿美元的新一批中国商品课税后，北京就会举白旗投降，「不过前述假设可能低估中国继续以其人之道还治其人之身的能耐」。

●美国公债和人民币

部分分析家指出，中国是美国公债的最大持有者，共持有将近1兆2000万美元的美国国库券。不过中国若抛售部分美国公债，可能会自食恶果，蒙受亏损。

人民币的情况也一样。分析家表示，人民币贬值可抵消美国关税的冲击效应，不过中国决策者并不想承受资金外逃的风险。

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