此内容发布于2020年2月10日 上午3:35

（法新社札幌10日电） 日本北海道札幌雪祭约200座大型精致冰雪雕像，每年吸引成千上万旅客慕名前往，今年活动却遇上「缺雪」问题，让雪雕制作和维护人员面临严峻挑战。

一般而言，要制作雪祭现场的动漫人物和赛马等雪雕，须用上3万公吨的雪。主办单位面对这场闻所未闻的冰雪危机，被迫从遥远城镇调雪到会场。

一名负责主办雪祭的官员说：「这次缺雪情形前所未见。」

他表示，主办单位必须从以前不曾去调雪的地方运雪过来，例如距离札幌大约60公里、以滑雪场闻名的二世谷町。而且雪雕需要干净的雪，使得问题更加麻烦。

这名官员说：「雪必须不含脏东西，否则雪雕会瓦解。我们勉强才搜集到足够的雪。」

札幌雪祭主要看点之一为一道100公尺长、10公尺高的冰雪滑梯。受到缺雪冲击，今年滑梯的规模也得缩水。

根据日本气象厅的地方观测站，札幌降雪量不到年均值一半，去年12月中的高温又使雪融化。预料当地气温将持续高于平均。

这种情形对每年辛苦制作雪雕的125名当地自卫队成员构成巨大挑战。一名指挥官告诉法新社：「由于今年天气偏暖甚于以往，我们没有很多雪。而且雪里面含有更多水分，让雪雕更容易融化。」

这名指挥官的部队花了大约100天，规划并建造出一座高15公尺、宽20公尺，模仿波兰首都华沙瓦津基公园（?azienki Park）水上宫殿的雕塑，藉此纪念2019年日本与波兰建交100周年。

指挥官表示：「我们必须一直修补这座雪雕，所以我们很拚命。由于天气很暖，要把各部位接起来很困难。」

今年日本降雪量创下记录新低，也迫使许多滑雪胜地关闭滑雪道。根据日本天气预报公司Weathernews，在接受调查的400家滑雪胜地中，有1/4无法营运。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

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