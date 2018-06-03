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此内容发布于2018年6月3日 下午5:20 最后更新 - 2018年6月3日 -17:20

（法新社华盛顿3日电） 美国检方正就俄罗斯疑似干涉大选展开调查。总统川普的律师朱利安尼今天指出，针对这项调查工作衍生的任何指控，川普「或许」都有赦免自己的权力。但他坚称川普无意这么做。

最近加入川普法律团队的前纽约��长朱利安尼（Rudy Giuliani）告诉美国广播公司（ABC）政论节目「本周」（This Week），川普「或许真的」有赦免自己的权力。

朱利安尼说：「我认为那样做的政治后果会很棘手。赦免其他人是一回事，赦免自己又是另一回事。」

但这种想法引发包括曾任川普顾问的新泽西州长克里斯蒂（Chris Christie）等人的高度议论。

克里斯蒂告诉ABC：「绝对不可以发生这种事，不可以的原因在于那会制造政治问题。如果总统赦免自己，他会被弹劾。」

联邦众议院多数党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）也告诉有线电视新闻网（CNN），任何一位总统都不应该赦免自己。

跟朱利安尼一样曾任纽约联邦检察官的巴拉拉（Preet Bharara）同意上述看法。他告诉CNN，如果总统赦免自己，会「令人震惊」。

巴拉拉说，那几乎会导致「弹劾自动生效」。

另外，朱利安尼今天虽然表示，川普想要接受特别检察官穆勒（Robert Mueller）约谈，但同时暗示，律师团开始拿接受约询可能的风险来说服川普。（译者：何宏儒）

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