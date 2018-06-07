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此内容发布于2018年6月8日 上午12:05 最后更新 - 2018年6月8日 -00:05

（法新社华盛顿7日电） 声称与美国总统川普2006年有过一段情，成人片女星「暴风女丹尼尔斯」今天受到川普律师的言词攻击。川普律师朱利安尼说，因丹尼尔斯是色情片演员，所以她讲的话不可信。

前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）这段评论，很快受到丹尼尔斯（Stormy Daniels）律师艾维纳提（Michael Avenatti）反击，说朱利安尼是「绝对是一头猪」。

朱利安尼正在以色列访问，在一场活动上做出以上评论，之后这段话受到美国电视台的一再报导。

朱利安尼告诉有线电视新闻网（CNN）说：「如果你打算用身体赚钱，你是没有名誉的。我可能比较老派，我不知道。」

律师艾维纳提正受到丹尼尔斯聘雇，代表她打一场撤销保密协议的官司。艾维纳提很快回应了朱利安尼的评论。

艾维纳提向CNN表示：「朱利安尼先生讲出这种话，绝对是一头猪。他基本上就是说，成人影片产业或其他情色工作中的女性都不名誉，她们没资格得到尊重。」

艾维纳提说：「总统应该立刻开除（朱利安尼）。」

丹尼尔斯本名柯立福（Stephanie Clifford），曾在哥伦比亚广播公司（CBS）「60分钟」（60 Minutes）节目上说，与川普在2006年发生没有防护措施的性关系，5年后当她想要讲出这段故事时，在拉斯维加斯的停车场受到一个男人威胁。

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