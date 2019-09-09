此内容发布于2019年9月9日 上午11:06

（法新社伦敦9日电） 英国航空公司的机师发动前所未有的罢工，英航今天取消几乎所有起降英国的航班，波及10多万旅客。

历经9个月的协商破局后，英国民航驾驶员协会（BALPA）会员为争取待遇而展开今明两天罢工行动。

罢工首日大约有14万5000名乘客原定的国际与国内航班取消，这些航班主要是在盖维克（Gatwick）与希斯罗（Heathrow）机场。

英航指出，别无选择只好取消几乎所有原定航班。总部在伦敦的国际航空集团（International Airlines Group）是英航的母公司，每天在英国营运约850个航班。

英航发表声明说：「很遗憾，无法由BALPA得知机师打算罢工的具体细节，我们无法估算有多少机师会返回工作岗位或者他们可执飞哪架飞机，所以我们别无选择只好取消几乎所有航班。」

英航强调，仍愿重返谈判桌，但要求分享更多公司获利的工会则批评英航无意展开协商。

英航指出：「我们了解英国民航驾驶员协会的罢工行动对我们旅客所造成的无奈与混乱，历经数月试图化解薪资待遇的争议后，我们对于事态的发展感到非常遗憾。」

英航与4300名机师长久以来陷入的劳资争议，估计两天下来可能影响近30万旅客的行程。

若僵局无解，机师另扬言9月27日将再度罢工，并可能于接近冬季长假时再来一次。

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