此内容发布于2019年7月18日 下午11:05

（法新社华盛顿18日电） 美国伊利诺大学香槟分校一名前研究生今天遭法院判处终身监禁不得假释，原因是他绑架杀害中国访问学者章莹颖，犯下令人毛骨悚然的杀人事件。

听审时不发一语的30岁凶嫌克利斯坦森（Brendt Christensen）原本可能面临死刑，但他的律师在审判开始时承认他有罪，试图躲避刑责。

「芝加哥论坛报」（Chicago Tribune）报导，宣布判决的联邦地区法官夏迪（James Shadid）称克利斯坦森所作所为「是一种无法解释的暴力之举」，并指控他「为了实现己利和自私幻想而不顾他人」。

被害人章莹颖2017年6月在伊利诺大学（University of Illinois）香槟校区附近一个公车站遭克利斯坦森绑架。香槟（Champaign）是美国中西部一座小城镇，周围农田环绕。

检方表示，克利斯坦森诱骗章莹颖上车，掐住她再用球棒殴打她、刺伤她，并把她的头砍下，弃尸在没人找得到的地方。

章莹颖尸体迄今仍下落不明。

克利斯坦森6月承认犯下章莹颖绑架致死案，同时还背有对调查这起案件的美国联邦调查局（FBI）说谎的2项罪名。

助理检察长本茨考斯基（Brian Benczkowski）宣判声明表示：「令人悲痛地，一名年轻女性在这起案件中因为凶嫌的邪恶罪行而提早结束生命。」

「司法部坚持被告承担法律最大限度内的责任，并且希望今天的宣判结果对章莹颖和她的家人带来某种程度的正义。」（译者：叶俐纬/核稿：陈昱婷）

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