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此内容发布于2018年11月22日 下午4:50 最后更新 - 2018年11月22日 -16:50

（法新社柏林22日电） 坦承杀害超过百名病患的前德国医院护士赫格尔（Niels Hoegel），今天向悲痛的受害者家属道歉。赫格尔杀死的病患都是经过他的照料。

德新社（DPA）报导，41岁的赫格尔在审判庭上表示：「如果我知道有什么办法能帮助你们，我会这么做，相信我。」

蓄胡且身材魁梧的赫格尔还说：「我现在深深相信，自己欠每位家属一个解释。…我真心诚意感到抱歉。」

赫格尔是第二次世界大战后在德国杀害最多人的连续杀人犯。他先前因杀死6名病患被判处无期徒刑，并已坐牢近10年，如今他又承认杀害另外100多名病患。

赫格尔坦承自己施予病患过量药剂，因为他享受在最后一刻将他们救活的快感。

检方表示，赫格尔的动机是虚荣，为了炫耀自己的救命技巧；另外一个动机则是「无聊」。

本案10月在德国北部城市奥登堡（Oldenburg）开始审理时，主审法官布赫曼（Sebastian Buehrmann）表示，审判主要目的是确立犯罪全貌，以了解赫格尔在两所德国医院的疯狂杀人行为，为何历经多年都未被发现。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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