（法新社纽约21日电） 「冰与火之歌：权力游戏」（Game of Thrones）两天前播出大结局后，粉丝已经对剧情剖析、抱怨了不知多少回，但他们或许还有另一个好好欢呼或再次失望的机会。

原着作者乔治R.R.马丁（George R.R. Martin）暗示，等到他这系列小说最后两卷出炉，结局可能会和全球粉丝在电视上看到的有相当大出入。

「拖稿大王」马丁小说老写不出来，导致权力游戏电视版制作人班纽夫（David Benioff）和魏斯（D.B. Weiss）不得不亲自操刀，替这出讲述各大家族争夺「铁王座」的血淋淋故事编写最后大结局。

尽管马丁在剧情发展上有提供建议，粉丝仍对影集第8季和最终大结局十分不满意，截至今天有近140万人连署要求重拍。

马丁新书「凛冬寒风」（The Winds of Winter，暂译）已让粉丝苦等多年，但仍没写完。「凛冬寒风」之后的「春日幻梦」（A Dream of Spring，暂译）会是「权力游戏」系列小说的最终卷。

70岁的马丁昨晚在部落格写道：「我还在写书。凛冬将至，我老早就这么告诉过各位…也真是如此。凛冬寒风久久还没到来，我是知道的，但会写完的。」

「我不会告诉各位书啥时写完，我以前试过，结果伤的是你们，倒楣的是我…我总有一天会写完，然后接着写春日幻梦。」

「故事会怎么收尾？我听到有人在问。跟电视节目一样吗？不一样吗？这个嘛…对，也不对，也对，也不对，也对，也不对，也对。」

马丁接着说，尽管电视版的结局有时数上的限制，他最后两卷书「手稿可能会有3000页」。

「书和影集的结局哪个才是真的结局？多蠢的问题，郝思嘉有多少个孩子？」 郝思嘉（Scarlett O'Hara）是「飘」（Gone with the Wind，电影片名为「乱世佳人」）的主人翁，马丁这句话意在点出书和电影的差异。

「这样吧，我来写，你们来读，然后大家各自决定之后再来网路上吵。」（译者：蔡佳敏/核稿：陈昱婷）

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