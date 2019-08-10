此内容发布于2019年8月10日 上午5:05

（法新社海洋维京号9日电） 地中海最新的救援行动，慈善船只海洋维京号今天在利比亚外海，解救85名非裔移民。好莱坞男星李察吉尔登上另一艘救难船，希望外界重视难民滞留海上的困境。

李察吉尔登上载有100多名移民的张开手臂号（Open Arms），等待欧洲多国同意收留他们，让外界能持续聚焦在他们所遭遇的困境上。

海洋维京号（Ocean Viking）的移民分别来自塞内加尔、马利、象牙海岸及苏丹等国家，当中有5名女性和15名孩童，年纪最小的才1岁。

海洋维京号是由法国非政府组织地中海救援组织（SOS Mediterranee）和无国界医生组织（MSF）共同运作的救难船。

海洋维京号一开始取消晚间搜救行动，且要等到破晓才终于找到移民船。船只从利比亚启程后，欧洲联盟打击人蛇集团的索非亚行动（Sophia）中一架飞机在8日晚上目击到他们。

西班牙慈善组织「主动张开手臂」（Proactiva Open Arms）创办人坎普（Oscar Camps）发推文表示，张开手臂号昨天晚间在公海上救起39名移民，救难船上已经有121人。

义大利内政部部长萨尔维尼（Matteo Salvini）对救援船注册地点奥斯陆发出警告，他写道：「义大利法律上没有义务，也没有打算要私下收留海洋维京号上无身分证明的移民。」

挪威司法和移民部长寇米（Joran Kallmyr）在公共电视台上表示，这些移民应该被「送回非洲，突尼西亚或是利比亚，不该将他们带到欧洲，因为如此一来只会拉长难民迁徙的路线，而非延展救援行动。」

李察吉尔今天从义大利岛屿拉姆培杜萨岛（Lampedusa）登船后表示，带给船上所有人尽可能多的食物和水。他也说，大家状况都还可以，原本有两艘船，不过利比亚海军要求其中一艘船折返。

李察吉尔表示：「对这些人最重要的事就是找到自由港，才可以下船，然后开展新的人生。」（实习编译：张咏昕/核稿：陈昱婷）

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