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此内容发布于2018年5月28日 上午1:35 最后更新 - 2018年5月28日 -01:35

（法新社波哥大27日电） 41岁的国会议员杜克（Ivan Duque）正朝向哥伦比亚史上最年轻的总统之路迈进。杜克反对前叛军的立场获得选民支持，在第一轮投票中胜出。

杜克将在6月17日的第2轮决选中，与左派对手裴卓（Gustavo Petro）再度对决。

现任总统桑托斯（Juan Manuel Santos）2016年与前叛军哥伦比亚革命军（FARC）签署和平协议。身为拥有经济学学位的律师，杜克主张修改这份和平协议，获得不少选民支持，认为这份协议对前叛军让步太多。

杜克谴责哥伦比亚左派，担心他们会将哥伦比亚带向如同邻国委内瑞拉一样的经济困境。左派指控杜克是前总统乌力贝（Alvaro Uribe）的傀儡。乌力贝8年前卸任，2任总统期间强硬反对左派立场。

1976年8月1日出生于波哥大的杜克，在2014年当选国会议员，虽然是政坛新鲜人，但他与政治的渊源可以追溯到他的父亲。他的父亲是名自由派政治人物。

现任总统桑托斯在1990年代将杜克纳入旗下，担任金融顾问。杜克后来在美洲开发银行（Inter-American Development Bank）任职13年。美洲开发银行总部设在美国华府。

但如今在和平协议的立场上，杜克与桑托斯站在对立面。

在美洲开发银行曾与杜克共事的一名消息人士表示：「他在公共关系的领域上非常活跃，非常聪明。」当时杜克虽在美国工作，但在前总统乌力贝劝说下，决定在2014年参选议员。

执政党议员巴瑞拉斯（Roy Barreras）说：「一名总统应该要有经验、独立自主、政治能力，这些在杜克身上都看不到，大家都知道他是一个好人。」

杜克是3个孩子的父亲，也曾是乐团的贝斯手，但随和形象却与他的保守派立场形成鲜明对比，反对同志婚姻、安乐死及毒品除罪化。

杜克不只是受到极右派的强力支持，也获得影响力日益壮大的福音派天主教团体力挺。

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