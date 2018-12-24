杜拜公主一度下落不明 阿联公布最新照片

此内容发布于2018年12月24日 下午11:05

（法新社杜拜24日电） 阿拉伯联合大公国杜拜公主拉蒂法今年3月试图逃离祖国，但出逃失败后便音讯全无。阿联政府今天公布拉蒂法的最新一批照片，意图证明她和家人一起住在杜拜的家中。

33岁的拉蒂法（Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum）今年3月试图逃离阿拉伯联合大公国，但据传她在海上遭印度军舰拦截，之后就没有公开露面过。

在人权团体敦促杜拜当局透露拉蒂法下落的数个月后，阿联当局公布这批照片，照片似乎显示拉蒂法在杜拜的家中，且爱尔兰前总统罗宾逊（Mary Robinson）前来拜访，罗宾逊曾担任联合国人权事务高级专员。

阿联外交部透过国营阿拉伯联合大公国通讯社（WAM）发布声明：「应家人的要求，2018年12月15日，玛丽．罗宾逊…在杜拜会晤谢赫．拉蒂法殿下。」

「玛丽．罗宾逊访问杜拜期间，确信谢赫．拉蒂法殿下正接受她所需的必要照顾及支持。」

杜拜邦长穆罕穆德亲王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）的女儿拉蒂法，今年3月出现在影音网站YouTube的一段影片，影片中她宣布自己即将逃离祖国。

当时拉蒂法指出，她因为不堪家人虐待和种种限制而想出逃，还说自己前几年都在设法逃家。

曾参与拉蒂法逃离事件的人士指出，拉蒂法首先逃往阿曼（Oman），然后搭乘一艘快艇从海路逃亡，却在海面上遭印度海军包围，之后快艇被拖回阿拉伯联合大公国。

一名亲近杜拜当局的消息人士今年4月告诉法新社，拉蒂法已经被「带回」杜拜。

阿联政府今天还指出，他们的声明「反驳了不实指控，且提供证据证明拉蒂法殿下和家人住在杜拜的家中」。（译者：陈彦钧/核稿：卢映孜）

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