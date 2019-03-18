此内容发布于2019年3月18日 上午3:20

（法新社马尼拉17日电） 菲律宾今天正式退出国际刑事法院（ICC），但这个陷于困境的特别法院承诺，会继续调查马尼拉政府的扫毒战争是否涉嫌非法杀人。

菲国总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）的扫毒行动杀害数千人，遭到国际谴责，国际刑事法院检察官班索达（Fatou Bensouda）去年2月对此展开初步调查，以查明这是否触犯违反人道罪。

马尼拉随后决定退出国际刑事法院，经过一年后于今天生效。不过，法院官员表示，调查仍会继续进行，因为依据法院的规定，在成员国退出法院前的任何考量事项都仍在管辖权内。

杜特蒂2016年中发起扫荡毒品行动，国际刑事法院的调查集中在菲国政府于行动中涉嫌非法杀戮的指控。初步调查为展开全面调查的前一步骤。

菲国警方表示，他们杀死5176名拒捕的毒虫或毒贩，但人权团体说，实际死亡人数至少3倍高。

批评者指控，扫毒行动等同对穷人开战，这助长了这个有1亿600万人口的国家有罪不罚和目无法纪的潜在氛围。

国际刑事法院自2002年成立后，非洲国家蒲隆地（Burundi）在2017年成为第1个退出的国家。接着又出现前所未见的出走潮，包括尚比亚、南非、肯亚及甘比亚等非洲国家，相继指控这个特殊法院对非洲人有偏见，而陆续决定退出或表达退出意愿。

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