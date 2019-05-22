此内容发布于2019年5月22日 上午6:50

（法新社马尼拉22日电） 菲律宾期中选举最后结果今天出炉，菲国总统杜特蒂盟友赢得压倒性胜利，杜特蒂的治理虽引发争议，但顺利通过期中考，可能将继续推动恢复死刑及修宪计画。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）的效忠者拿下参众议院多数席次，反对党候选人在参院选举中全败。菲国参院是对抗杜特蒂最具争议计画的最后防线。

对拥有高支持度的杜特蒂而言，这项结果将为他履行恢复死刑和继续修宪计画开路。

政治分析家卡席普（Ramon Casiple）表示：「这清楚显示杜特蒂未来在推动过去未有成果的法案和程序时，将有人民背书。」

选举当局公布的结果显示，在总席次24席要选出半数席次的参院，杜特蒂的9名支持者和3名表面上未结盟的政治人物包办胜利，反对派在参院将仅剩4席。

反对派忧心，多数优势将让杜特蒂得以推动立法议程，包括修改宪法。

修宪除了将为杜特蒂法定任期于2022年届满后续掌权开启路径，也可能重塑未来数十年的菲国政治。

政治分析家海达里安（Richard Heydarian）表示：「悲观的评估是，未来几年我们将会看到菲律宾政治体制出现全面改变，远超过杜特蒂任期理应结束的2022年以后。」（译者：蔡佳伶/核稿：刘学源）

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