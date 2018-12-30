杜特蒂自曝曾猥亵女佣 女权团体怒轰该下台

此内容发布于2018年12月30日 上午7:05

（法新社马尼拉30日电） 菲律宾总统杜特蒂昨天自曝，青少年时期曾「触摸」家中女佣，今天在菲律宾掀起众怒。女权团体指控他性侵未遂，并鼓励性虐待，痛责他应该下台。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）关于女性的发言经常引发外界哗然，例如他把性侵当笑话，还将通奸拿来吹嘘。

杜特蒂昨晚在一场演说中，讲述自己高中时有次向神父告解，说他趁女佣睡着时进入对方房间，「我把毯子掀开，…试图朝（女佣）内裤里触摸。我摸到一半，她醒过来，于是我离开房间」。

杜特蒂还说，他告诉神父，自已后来又重返女佣房间，并再度尝试猥亵她。

菲律宾女权政治团体「嘉布瑞拉」（Gabriela）谴责杜特蒂的发言「令人作恶」，并要求他辞职下台，因为他已自白性侵未遂。

「嘉布瑞拉」秘书长萨尔瓦多（Joms Salvador）表示：「并非只有生殖器插入才构成性侵，用手指或物品也算。」

针对外界批评，杜特蒂的发言人帕内洛（Salvador Panelo）今天表示，杜特蒂「编造」这段故事，并「加油添醋」。

他说：「（总统）编造这个趣味小故事，用夸张的方式表达自己和同学在高中时遭遇性虐待的事实。」

73岁的杜特蒂在演说中，针对孩童遭遇性虐待的丑闻痛斥天主教会。他还称，在天主教徒占多数的菲律宾，教会是「最虚伪的机构」。杜特蒂自曝，他和同学当年告解时，都曾遭到猥亵。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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