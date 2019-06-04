此内容发布于2019年6月4日 上午2:35

（法新社马尼拉4日电） 菲律宾总统杜特蒂近日宣称自己曾是同性恋，直到遇见美丽的前妻，帮助他「治愈」，引发各界痛批。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）以粗鄙言论恶名昭彰，包括侮辱和威胁政敌，甚至把强暴女性当作笑话。

杜特蒂上周在日本东京跟一群菲律宾人士会面时，说出这番最新的争议性言论。

当时他在致词中，似乎称头号政敌、参议员特立尼斯（Antonio Trillanes IV）是同性恋。

杜特蒂说：「特立尼斯和我类似。但我治好了自己。」

他还解释，直到遇见前妻，他「又变为男人」，「所以是美丽的女性治愈我」。

针对同性恋权益一事，杜特蒂的态度摇摆不定，他在2016年竞选总统时，发声支持同性婚姻，但稍后又改口。

杜特蒂还曾用同性恋性向侮辱他人，包括辱骂美国驻马尼拉大使高德柏格（Philip Goldberg）。

同性恋和跨性别人士倡议团体Bahaghari指出，杜特蒂这番言论相当危险且让同志权益倒退。

Bahaghari声明表示：「这是一种更为严重疾病的症状：无知、偏见和仇恨。这些言论，例如他对女性的扭曲和冒犯言论，不能被轻描淡写带过或仅视为笑话。」

世界卫生组织（WHO）和美国精神医学会（American Psychiatric Association, APA）认为同性恋是一种性倾向而非疾病。

尽管菲律宾对同性恋相对开放，但相关的维权团体警告，菲律宾对于同志的法律保护依然不足。（译者：叶俐纬/核稿：陈彦钧）

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