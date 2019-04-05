此内容发布于2019年4月5日 上午4:20

（法新社马尼拉5日电） 菲律宾总统杜特蒂昨晚警告中国勿「触碰」南海主权争议岛屿中业岛，还说菲律宾可能采取军事行动，甚至不惜发动「自杀作战任务」加以捍卫。

南海是数兆美元货物通行的航道，因此成为区域争议焦点。杜特蒂（Rodrigo Duterte）为吸引亚洲超级强权中国的贸易和投资，大多时候自我克制，不像早期对北京扩大声称在南海拥有主权加以批评。

不过，菲律宾军方本周警告，今年有数以百计的中国渔船和海警船「成群结队」出没中业岛（英语：Thitu，菲律宾他加禄语：Pag－asa）四周，杜特蒂于是在昨天晚间发表强硬言论。

杜特蒂对一群检察官发表演讲时说：「我不会恳求或乞怜，我只是要告诉你们别碰中业岛，因为我有派军队在那里。」

杜特蒂还表示：「如果你们碰它，那就另当别论。这时我会告诉我的士兵：『准备好进行自杀作战任务』。」

杜特蒂过去一再表示，和中国发生战争将徒劳无功，菲律宾会战败，过程也会蒙受巨大损失。

但菲律宾外交部之前发布声明表示，中国船艇出现在中业岛四周是「非法行径」，「明显侵犯菲律宾主权」。

北京昨天则淡化中业岛紧张情势，表示两国已就相关议题进行「坦率、友善和具建设性的意见交换」。（译者：张正芊／核稿：徐崇哲）

Neuer Inhalt Horizontal Line