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此内容发布于2018年6月26日 上午10:20 最后更新 - 2018年6月26日 -10:20

（法新社马尼拉26日电） 菲律宾总统杜特蒂日前在这个天主教徒占多数的国家骂上帝「愚蠢」，正面临不断升高的愤慨。这是他再度因未经深思熟虑就猛烈抨击，引发群情激愤。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）22日在演说中拿圣经创世纪的故事，质疑为何上帝创造亚当和夏娃，又让他们面对引诱。

基督教神学2000年来一直竭力解释「原罪」。杜特蒂以他一贯的口无遮拦，开启这场引起争议的教义问答。他问说：「这个愚蠢的上帝是谁？你创造了完美，然后设想事端来引诱、毁掉自己作品的品质。」

菲律宾天主教会多位领袖谴责这项说法。菲律宾一亿多人口当中，约80%是天主教信徒。

主教维尔希立欧（Pablo Virgilio David）在脸书写道：「如果他不尊重天主教信仰，怎么能够当所有菲律宾人的总统？」

菲律宾福音派教会委员会（Philippine Council of Evangelical Churches）今天加入谴责行列说：「我国总统嘲弄咒骂深受多数菲律宾人敬爱的基督教信仰的上帝，非常不恰当。」

杜特蒂昨天还在演说中为他所说的话辩护，但今天他的发言人罗奎（Harry Roque）宣布，杜特蒂已成立3人委员会，针对他的发言与宗教团体「对话」。

罗奎告诉记者：「主题将是如何降低政府和教会间的争论。」（译者：罗苑韶）

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