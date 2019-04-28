此内容发布于2019年4月28日 上午2:50

（法新社伦敦27日电） 新政党也好，旧政党也罢，英国各政党不是开始走上街头，就是登入社群媒体造势，摩拳擦掌准备被形容为「��尸」选举的欧洲议会投票。

在英国原定脱离欧洲联盟（EU）的大限过去，延后脱欧之前，这原本是个根本不该发生的状况，但现在，在英国人以5成2票数通过公投决定脱欧的3年后，这却可能成为反映英国人对脱欧意见的投票。

旅居英国19年、支持欧盟选举的44岁法国公民夸雷司马－卡布拉尔（Isis Queresma-Cabral）表示：「我认为这是软公投。」

「对我们这种觉得被第一次公投伤害的欧洲公民而言，这是发声的机会。」

支持脱欧的英国人想法也差不多。37岁社工哈里斯（Richard Harris）加入反欧盟大将法拉吉（Nigel Farage）新成立的「脱欧党」（The Brexit Party），他在4月12日「脱欧党」展开竞选活动时预测：「这会是对我们好几世代政党政治体系最大的打脸。」

就在英国人对脱欧看法分歧、深陷重大政治危机之际，欧洲议会选举将于5月23日举行。

英国首相梅伊（Theresa May）本月被迫请求欧盟领袖第2次延后脱欧大限，因为在野党议员反对她的脱欧计画。

她先前表示，要求英国人参与欧洲议会选举「让人无法接受」，但几乎别无选择。

她的政府持续宣称，如果和最大在野党工党的谈判能打破脱欧僵局，就可能退出这场选举。

但几乎没人认为那种状况会在未来数周发生。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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