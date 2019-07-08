此内容发布于2019年7月8日 上午10:20

（法新社巴黎8日电） 法国演员和美食家杰哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）11日将拍卖他巴黎一家餐厅的所有物品，包括每瓶价值21万元的葡萄酒。

德巴狄厄上个月卖掉他位于巴黎市中心的餐厅La Fontaine Gaillon，现在则将拍卖餐厅内所有物品，包括酒窖里产自拉图酒庄（Chateau Latour）、罗第丘（Cote Rotie）和默尔索（Meursault）等区的葡萄酒。这些酒的价值每瓶高达6000欧元（约新台币21万元）。

德巴狄厄2003年与当时伴侣女演员卡洛波桂（Carole Bouquet）及葡萄酒界翘楚马格海兹（Bernard Magrez）一起开餐厅，专门提供丰盛的经典法国菜。

德巴狄厄向来直言不讳，曾抗议先前社会党政府对富人加税的计画。他已经出售了许多资产，包含巴黎的一栋豪宅、一家鱼店和一间熟食店。

德巴狄厄的1名朋友告诉法新社：「（德巴狄厄）的冒险已经结束了。」

法国拍卖行艾德（Ader）的拍卖员诺德曼（David Nordmann）和多明尼克（Xavier Dominique）说：「拍卖豪华饭店和餐厅内的物品总是能吸引许多买家的目光。」

德巴狄厄今年70岁，在他的家乡拥有许多葡萄园。他2013年为抗议政府对富人加税的方案而离开法国，取得俄罗斯国籍，引发举国哗然。隔年，德巴狄厄宣布要在俄罗斯开设3家餐厅。

德巴狄厄曾参与拍摄超过180部影片，因为「大鼻子情圣」（Cyrano de Bergerac）赢得坎城影展影帝，并获提名角逐奥斯卡金像奖，因而成为法国影坛的代表人物。

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