松口2022不连任 梅伊挺过逼宫却元气大伤

（法新社伦敦12日电） 英国首相梅伊今天挺过党内不信任投票，再次证明自己躲过政治危机的韧性；但带领英国脱欧这段路却已让她元气大伤，意识到自己的首相生涯恐时日无多。

被自家保守党议员逼到墙角的梅伊（Theresa May）今天一反平日冷静，激动捍卫英国脱离欧洲联盟（EU）的协议，除警告赶走她只会破坏整个脱欧流程，也表示自己已「毫无保留地」奉献，只想实践2016年英国决定脱欧的公投结果，也已「准备好达成这项工作」。

梅伊在不信任投票前对党内同仁发表谈话时，就松口表明不会再战表订2022年的下次大选，坦承自己首相职务已跛脚。

梅伊这番罕见表态，犹如坚实的盔甲出现裂痕。批评者常抨击梅伊无视周遭局势瞬息万变而一意孤行，支持她的人则赞扬她韧性十足。

虽然今天梅伊熬过逼宫危机，但317名党内国会议员竟有117人投下不信任票，想必让她相当难堪，但她最大的考验还在后头。

在终于承认脱欧协议遭到排山倒海的反对后，梅伊推迟原订本周交付国会表决脱欧协议。她允诺会再说服欧盟领袖们让步，明年1月21日前把案子再带回给国会表决；但欧盟领袖先前已一再表示，不会再对脱欧协议做出任何让步。

2016年英国跌破各界眼镜公投通过脱欧，当时的首相卡麦隆（David Cameron）辞职，加上原想争取大位的其他保守党员内斗或相继退出，让梅伊脱颖而出登上首相。

梅伊过去支持英国留欧，但2016年英国公投通过脱欧后，她就强调必须落实投票结果；尽管有人认为脱欧是可怕的错误呼吁重新思考，梅伊却充耳不闻。

她提出多项举措，力图压低脱欧对英国经济伤害，却惹来脱欧强硬派的不满，指责她破坏通盘计画。

现年62岁的梅伊在2012年一次访问里，把自己形容成「自命不凡」的人，指自己的养成教育受新教（Protestant）信仰所影响。她说12岁就立志从政，自己做过最调皮的事，就是跑过一片小麦田。

保守党内曾有前辈批评梅伊是「出了名的难搞」，但牧师之女出身的梅伊不但欣然接受，还引以为豪。

她生性沈默，和世界领袖与选民关系总是僵硬生疏；也因为她爱老生常谈及跳针式的说话风格、对别人的直接提问习惯避重就轻，被媒体取了一个「机器梅伊」（Maybot）的绰号。（译者：郑诗韵/核稿：陈亦伟）

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