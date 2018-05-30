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此内容发布于2018年5月30日 下午4:35 最后更新 - 2018年5月30日 -16:35

（法新社纽约30日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天对修改伏克尔法则（Volcker rule）以放宽银行监管迈出第一步。伏克尔法则是2008年金融海啸后所订，用以限制银行间的高风险交易。

联准会表示修改将放在改进伏克尔法则对银行交易的一些规定，以解决标准含糊不清及妨碍对银行客户部分重要服务等问题。这是美国总统川普任命新联准会主席以来的首波重大举措之一。

2013年实施的伏克尔法则，约束美国银行业不得从事无益客户的投机性投资，限制银行不得进行自营商交易，也不得拥有或投资对冲基金与私募基金。相关规定虽让美国大型银行关闭高风险、高获利回报的业务，但银行抱怨，相关措施扯上安全机制并不恰当。

批评川普政府人士警告，拟议对伏克尔法则的修订，是让大型监管倒退的一环，恐导致其他危机。

不过联准会官员表示，银行仍禁止从事业权型基金的交易。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）说：「事涉伏克尔法则的官员认为，许多机会可以简化和改进，让企业能在没有过度负担的情况下适当的活动，不致牺牲安全和标准。」

在拟议的修订中，「交易活动」的定义将放宽，容许更多活动态样，以及松绑非美国银行的海外交易。联准会的修改构想将进入60天的公众评议期。

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