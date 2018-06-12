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此内容发布于2018年6月12日 上午10:50 最后更新 - 2018年6月12日 -10:50

（法新社北韩板门店12日电） 在世界上最后一道冷战前线，南北韩双方部队长期以来对峙在板门店，政治宣传广播此时一片静默，北韩士兵希望今天的历史性峰会可让他们的国家迎向新时代。

板门店的蓝色小屋是韩战停火的象徵，成为来访美国领袖偏好的参访地，展现他们对抗北韩的决心。

但现在部署此地的北韩士兵对他们的最高统帅金正恩和美国总统川普史无前例的峰会，表现出无比热衷。

中校黄明进（Hwang Myong Jin，译音）告诉法新社：「我们过去对另一头的部队抱持负面观感。」

他说：「但对善待我们以及想要修好关系的那些人，我们能变成朋友，忘掉过去历史，携手迈向相同道路。」

他表示，他对在新加坡举行的会谈抱持「正面立场」，「我们的共和国过去受列强挤压...但今天，我们在全世界面前展现了我们身为独立国家的尊严。」

他热切的指向金正恩和南韩总统文在寅4月首次峰会合种的一棵松树，两位分别在松树根盖上来自双边山头的泥土，留下值得纪念的时刻。

黄明进说：「一开始，我（对峰会感到）非常紧张。我们的最高领袖竟跨界到危险的南边去。」

但当金正恩牵着文在寅的手走向北边，重返北韩方，黄明进说：「我想，统一的那天就快到了。」

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