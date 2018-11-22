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此内容发布于2018年11月22日 下午11:20 最后更新 - 2018年11月22日 -23:20

（法新社巴黎22日电） 天主教非政府组织「待援教会救助会」（Aid to the Church in Need，ACN）今天报告指出，全球每5个国家，就有一个出现宗教自由受胁迫，部分原因与「激进极端民族主义」兴起有关。

「待援教会救助会」发现，至今年6月为止，两年来有21个国家地区出现宗教迫害情形，包括尼日、缅甸、印度及中国。

这份报告指出，阿尔及利亚、土耳其及俄国等其他17个国家地区则发生歧视现象。

这是ACN的第14版报告。ACN透过独立记者协助，每两年发布一次这份涵盖196个国家地区所有宗教的报告。

ACN法国分会会长傅洛玛格（Marc Fromager）在巴黎的记者会上说：「我们观察到林林总总对宗教自由的攻击。」

他说，38个信仰自由受威胁的国家地区中，18个的情况恶化，「特别在两个世界人口最多的国家，中国及印度」。

他说：「对少数族裔的敌视，已恶化到我们可归类为激进极端民族主义的程度。」

这份报导指出，随恐怖组织伊斯兰国（IS）势微，叙利亚及伊拉克紧张局势减缓，部分基督徒得以返回家园。

虽然宗教迫害在欧洲不构成问题，但傅洛玛格提到，对出于宗教仇恨的极端主义攻击的忧心与日俱增。

法国政府本月初发布，今年1到9月的反犹行为增加69%，达385件。（译者：侯文婷/核稿：陈亦伟）

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