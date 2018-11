下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

2018年11月22日

(法新社巴黎22日电) 天主教非政府组织「待援教会救助会」(Aid to the Church in Need,ACN)今天报告指出,全球每5个国家,就有一个出现宗教自由受胁迫,部分原因与「激进极端民族主义」兴起有关。

「待援教会救助会」发现,至今年6月为止,两年来有21个国家地区出现宗教迫害情形,包括尼日、缅甸、印度及中国。

这份报告指出,阿尔及利亚、土耳其及俄国等其他17个国家地区则发生歧视现象。

这是ACN的第14版报告。ACN透过独立记者协助,每两年发布一次这份涵盖196个国家地区所有宗教的报告。

ACN法国分会会长傅洛玛格(Marc Fromager)在巴黎的记者会上说:「我们观察到林林总总对宗教自由的攻击。」

他说,38个信仰自由受威胁的国家地区中,18个的情况恶化,「特别在两个世界人口最多的国家,中国及印度」。

他说:「对少数族裔的敌视,已恶化到我们可归类为激进极端民族主义的程度。」

这份报导指出,随恐怖组织伊斯兰国(IS)势微,叙利亚及伊拉克紧张局势减缓,部分基督徒得以返回家园。

虽然宗教迫害在欧洲不构成问题,但傅洛玛格提到,对出于宗教仇恨的极端主义攻击的忧心与日俱增。

法国政府本月初发布,今年1到9月的反犹行为增加69%,达385件。(译者:侯文婷/核稿:陈亦伟)

