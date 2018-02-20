下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月20日 下午6:20 最后更新 - 2018年2月20日 -18:20

（法新华盛顿20日电） 民调机构今天报告指出，超过2/3美国民众支持更严格的枪枝管制，是史上最高比例之一。一周前，美国校园枪击案再添一宗，共17人丧生。

这桩悲剧发生在佛罗里达州派克兰市（Parkland）的道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School），震惊了众多美国人，并激起学生发动减少枪枝暴力的运动。各界密切关注国会及总统川普的执政团队，他们正在评估，美国的枪枝法规是否需要修改、又有哪里得改。

根据奎尼匹克大学（Quinnipiac University）的这份全国性调查，66%受访者支持更严格的枪枝管制，31%则不支持。报告指出，这是2008年首次调查以来「最高支持比例」。

民调也发现，拥枪者中，支持更严格枪枝管制的比例占多数，达50%，不支持比例则占44%；但对于普及全球的买枪背景调查，支持比例上升到压倒性的97%，其他3%则不支持或没有意见。

奎尼匹克大学的民调助理主任马洛伊（Tim Malloy）在声明中表示：「如果你认为，这些大规模枪击案丝毫没有动摇美国人的心态，你得再想想了。」

他并指出：「支持严格管制枪枝的比例2年多来，激增19个百分点。」他指的是2015年12月的调查，支持比例为47%。（亿者：梁元龄/核稿：徐睿承）

Neuer Inhalt Horizontal Line